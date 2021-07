Due incidenti sulle autostrade liguri: dopo la A10 ora 6 km di coda sulla A26 tra Masone e bivio con A10

Genova. Prima un motociclista caduto all’altezza di Pegli sulla A10 in direzione Savona, poi altre due persone sempre in moto cadute sulla A26 e anche loro per fortuna non gravi. Tutti in codice giallo al San Martino.

La polizia stradale riferisce che per l’incidente della A10 attorno alle 18.15 era in corso la rimozione del veicolo. Alle 18 si registravano 5 km di coda tra il bivio A10/A7 e il tratto dell’incidente.

Sulla A26 tra Masone e il bivio A26/A10 sono invece 6 i km di coda registati alle 18:51.