Genova. Incidente mortale questa mattina a Quinto. Un uomo è morto dopo un violento impatto con un bus della linea 15 che procedeva in direzione Levante in via Gianelli. È successo intorno alle 10.30.

La vittima si chiamava Marco Aurelio Gabrielli e aveva 84 anni. Inutile l’intervento dei medici del 118 giunti sul posto per rianimarlo con più tentativi di massaggio cardiaco. L’uomo era già deceduto per la gravità delle ferite riportate. La moglie ha scoperto l’accaduto arrivando sul posto perché il marito tardava a rincasare.

Secondo quanto riferito da testimoni, l’impatto sarebbe stato molto violento. Il bus ha riportato danni ingenti alla parte anteriore. Gli agenti della sezione infortunistica della polizia locale sono accorsi sul posto per ricostruire l’esatta dinamica.

Secondo i primi accertamenti l’anziano scooterista sarebbe sbucato dalla destra, da un parcheggio o da una strada laterale. Il bus, guidato da un autista di 25 anni, per schivare la moto ha sterzato bruscamente a sinistra ma non è riuscito a evitare il tragico impatto. Poi il mezzo è stato raddrizzato contromano per non ostruire completamente il traffico durante i rilievi.

Si tratta del decimo incidente mortale sulle strade di Genova dall’inizio del 2021.