Incendio a Genova, a fuoco un appartamento in via Archimede

Genova. Un appartamento ha preso fuoco intorno alle 13.30 in un appartamento all’incrocio tra corso Sardegna e via Archimede, nella zona di San Fruttuoso.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un’autoscala. Nonostante il fumo molto denso non ci sono feriti né intossicati.

Quando le fiamme, per ragioni ancora da accertare, sono divampate, nell’appartamento non c’era nessuno. I vigili del fuoco hanno dovuto abbattere porta di casa per entrare.

Molti i danni causati dal rigo, ma non risultano danni strutturali.