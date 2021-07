In via Sampierdarena arrivano gli alberi e scompaiono le barriere architettoniche, ecco i progetti

Genova. Una pista ciclabile “vera” e magari non soggetta a occupazioni indebite da parte di auto in sosta vietata o di mezzi in attesa di essere riparati in carrozzeria, spartitraffico e marciapiedi nuovi, alberi e aiuole – oggi totalmente assenti, attraversamenti pedonali, abbattimento delle barriere architettoniche e in genere una organizzazione più ottimale e attenta alle esigenze non solo di auto e moto ma anche di pedoni e mezzi “green”.

Sono i due progetti ai quali il Comune, con l’assessorato ai Lavori pubblici e gli uffici, e il municipio Centro Ovest, stanno lavorando per ridisegnare per quanto possibile l’aspetto di via Sampierdarena e di quegli spazi a ridosso di lungomare Canepa.

Ad annunciare il futuro assetto è il presidente del municipio Michele Colnaghi. “Nelle scorse settimane mi sono confrontato più volte con gli uffici comunali sulla necessità di dare maggiore aree verdi Sampierdarena per renderla cosi maggiormente vivibile, in particolar modo la zona a ridosso di lungomare Canepa su richiesta di cittadini, negozianti e del comitato, che vivono il grande disagio di trovarsi sei corsie, con tutto quello che ne consegue, davanti alle case” spiega Colnaghi.

“Oltre a questo mi preoccupava molto la questione dell’abbattimento barriere architettoniche in via Sampierdarena che negli anni è stata evidentemente trascurata, ma sempre i responsabili degli uffici comunali mi hanno riferito che l’amministrazione era già all’opera in tal senso”.

Da queste riflessioni sono nati, e sono stati proposti dall’assessore ai Lavori pubblici Pietro Piciocchi al municipio, alcuni progetti per il per il rifacimento di via Sampierdarena volte proprio a rendere più accessibile, verde e riqualificata la via.

“Sono seguiti alcuni incontri costruttivi con vari soggetti tra cui il Comitato di Lungomare Canepa, che richiedeva giustamente una risistemazione della aiuole e delle aree in stato di abbandono in questa parte del quartiere – racconta Colnaghi – non sono mancati inoltre i contatti con alcuni amministratori condominiali in rappresentanza di cittadini della via e negozianti per approfondire le necessità, i bisogni e ascoltarne le lecite rimostranze, insomma sono scaturite tre ipotesi parziali di progetto che sono tutt’ora in fase di sviluppo di cui una scartata in partenza dall’amministrazione comunale per la forte riduzione di parcheggi che avrebbe causato e che verranno presentate e discusse nelle sedi istituzionali e con tutta la cittadinanza interessata appena possibile”.

“Come sempre ringrazio le persone con cui sono stato in contatto e che stanno portando avanti queste ipotesi per migliorare la nostra San Pier d’Arena – conclude il presidente Michele Colnaghi – primo tra tutti l’Assessore Piciocchi, il dottor Grignani, la dottoressa Torti. l’architetto Filippo Sesti, i vari uffici e tutta la cittadinanza e i comitati che mettono in luce i problemi e si adoperano attivamente per risolverli”.