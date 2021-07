Il Tigullio si candida come “Capitale della cultura”, il 5 agosto incontro a Chiavari

Genova. Il giorno 5 agosto alle 11 presso il municipio di Chiavari (GE) l’assessore alla Cultura di Regione Liguria Ilaria Cavo, unitamente ai sindaci dei comuni di Chiavari e Sestri Levante, ha convocato tutti i comuni del Tigullio per una riunione di presentazione e approfondimento del percorso e della candidatura di ‘Tigullio Capitale Italiana della Cultura 2024′ per un’ampia condivisione delle informazioni e del progetto.

“E’ un progetto nato nel territorio che merita, da parte di Regione Liguria un’attività di coordinamento e un’attenzione condivisa con i sindaci promotori (Sestri Levante, Chiavari, Recco e Camogli) e con tutti gli stakeholder che si stanno impegnando per dare idee e supporto – sottolinea l’assessore alla cultura Ilaria Cavo- Si tratta di una riunione in cui potranno essere illustrati alle amministrazioni del Tigullio e delle aree limitrofe potenzialmente interessate i tempi e gli step, ovvero le possibilità che tutti potranno avere di contribuire alla progettazione e ideazione di un percorso culturale convincente, di visione, in vista del 2024, in nome della grande collaborazione, della capacità di fare rete, del rispetto e della storia del territorio e delle tempistiche della progettazione”.

“Alcune settimane fa a Chiavari – ricorda il sindaco di Sestri Levante Valentina Ghio-ho lanciato l’idea della capitale della cultura ritenendo la candidatura un’ottima occasione per lo sviluppo del territorio in una direzione di valorizzazione dei nostri percorsi culturali e di coesione del comprensorio. Siamo molto felici che la Regione con l’assessore Cavo sia al nostro fianco a sostenere un percorso articolato e impegnativo da percorrere ma di grande prospettiva”.

“Lavoriamo intensamente per dar forma ad un progetto di candidatura condiviso, grazie anche al supporto dell’assessorato alla cultura di Regione Liguria e di Confindustria Genova- aggiunge il sindaco di Chiavari, Marco Di Capua- Uniti per portare avanti un percorso che ci consentirà di definire una proposta culturale e turistica comune, capace di essere competitiva e accattivante. L’occasione, come ho già sottolineato, è unica, sta a noi amministratori non sprecarla per giocare una partita davvero importante per il futuro del nostro territorio”.