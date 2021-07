Aggiornamento ore 20.40 – Il corteo ha ripreso a spostarsi verso verosimilmente San Lorenzo, per poi ritornare a De Ferrari, dove la manifestazione è iniziata questo pomeriggio alle 17,30

Aggiornamento ore 20.30 – I manifestanti, più di mille ancora in corteo, hanno bloccato il traffico all’uscita del tunnel di Caricamento, gridando cori contro il governo e contro il green pass, e inneggiando alla libertà. Intonato anche un “Fratelli d’Italia” e un accenno di Bella Ciao.

Aggiornamento ore 20.25 – Come previsto il corteo sta percorrendo la rampa della carreggiata a mare che porta verso piazza Cavour e il Porto Antico.

Aggiornamento ore 20.20 – Giunti all’altezza del porto antico, i manifestanti hanno scavalcato il guardrail che separa le due carreggiate per proseguire in senso opposto e, probabilmente, scendere verso piazza Cavour.

Aggiornamento ore 20.10 – Sono tante le persone che stanno continuando la manifestazione, nata a De Ferrari: duemila persone circa stanno dirigendosi verso ponente.

guarda tutte le foto 67



Manifestazione contro il green pass in piazza De Ferrari a Genova

Aggiornamento ore 20.00 – Il corteo ha raggiunto la sopraelevata Aldo Moro, bloccando di fatto la corsia verso ponente.

Aggiornamento ore 19,45 – Dopo alcuni cori indirizzati contro la tv locale, la decisione di proseguire verso la sopraelevata, per proseguire con un presidio sul cuore pulsante della viabilità genovese. Fallito un tentativo di contrattare qualche soluzione diversa proposto dagli agenti della Digos genovese, la manifestazione: secondo alcune stime non ufficiali, i manifestanti sarebbero oltre duemila.

Aggiornamento ore 19,30 – La manifestazione sta proseguendo verso via XX Settembre, per arrivare in piazza Dante attraverso per un presidio sotto la sede dell’emittente televisiva Primocanale.

Aggiornamento ore 19,15 – Dopo la sosta qualche minuto, la manifestazione si è diretta verso Brignole attraverso via Santi Giacomo e Filippo e poi via Serra.

Aggiornamento ore 19,00 –Dopo il passaggio sotto la sede del quotidiano genovese il corteo si dirige verso a Corvetto. Dove è sostato qualche minuto, per poi dirigersi verso Brignole attraverso via Santi Giacomo e Filippo e poi via Serra.

Aggiornamento ore 18,45 –“Verità, verità”, è il coro intonato sotto la finestre della redazione del quotidiano.

Aggiornamento ore 18.30 – Dopo diversi interventi al megafono, viene presa la decisione di inziare un corteo, probabilmente verso piazza Piccapietra, per portare la protesta sotto le finestre della redazione del Secolo Xix

Genova. Da una parte le code alla fiera di Genova per le persone che chiedono il vaccino senza appuntamento. Dall’altra il popolo dei contrari al green pass, all’obbligatorietà di fatto del vaccino, alle “sperimentazioni farmaceutiche sulla pelle dei cittadini”. E chi più ne ha più ne metta.

Tra chi si definisce “free vax” e chi si presenta in piazza con una “stella di David” al petto paragonandola al green pass, o ancora con manifesti che associano gli ultimi decreti alla dittatura nazista, sono molte e variegate le facce della medaglia che questo pomeriggio – organizzandosi con un tam tam su Facebook – si è vista in piazza De Ferrari a Genova.

Almeno un migliaio di persone secondo la digos, forse anche di più, hanno manifestato senza distanziamento e senza mascherina, nel centro della città mettendo in atto anche un corteo improvvisato. A De Ferrari c’è chi prende parola con un megafono e dice no al certificato verde, parla di atteggiamento discriminatorio e lesivo della libertà costituzionale da parte del governo, avverte su ipotetici rischi sanitari legati a vaccini sviluppati in poco tempo e, di contro, promuove le terapie domiciliari, “quelle sì efficaci contro il Covid”.