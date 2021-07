Il Città di Cogoleto riparte dalla riconferma di mister Travi e dei giocatori più esperti

Genova. Il Città di Cogoleto riparte dalla riconferma di mister Francesco Travi, tecnico di indubbie qualità.

Assieme al mister, continueranno a indossare la maglia della società rivierasca, Grezzi, Lucchetti e Grandoni e poi ancora Sanna, Siri, DI Benardo, Maragliano, Iadanza, Davide Revello, Logiodice, Fazio, mentre Camogli, a causa di problemi di lavoro, resta in dubbio.

In entrata, il gradito ritorno di Alessio Ferrero (ex Ventimiglia, Bordighera, Serra Riccò), Filippo Caroglio (ex Olimpic) Andrea Caviglia, Filippo Mastrorilli (ex Varazze).

Salutano la squadra il portiere Damele, in procinto di tornare al Celle (sostituito da Di Grandi), Lupia, Pettorossi, Asioli, mentre Canton e Marco Revello ritornano alle loro società (Serra Riccò e Granarolo) per fine prestito.

Mister Travi aspetta l’arrivo di un attaccante centrale, un centrocampista e due esterni… le trattative sono ben avviate e nei prossimi giorni arriveranno altre notizie ufficiali.