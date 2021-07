Hitachi Rail Sts, Bertorello (Lega): “Intervenire subito per mantenere sede a Genova”

Genova. “Nel silenzio più totale Hitachi rail Sts, ex Ansaldo Sts, trasferisce la sede da Genova a Napoli. La perdita del centro direzionale di un’altra grande azienda è un segnale preoccupante”. Lo dice in una nota Federico Bertorello, presidente del Consiglio comunale di Genova

“Dobbiamo riflettere sulle motivazioni che portano queste realtà ad abbandonare Genova” aggiunge.

“Mi impegno in prima persona per sensibilizzare Comune e Regione – conclude il presidente del consiglio comunale – a intervenire subito col management per trovare una soluzione che ne consenta la permanenza a Genova”.