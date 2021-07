Green pass, Rixi (Lega): “Francia indietro con vaccinazioni, no all’obbligo in Italia”

Roma. “L’idea francese sul green pass non è un modello, è una scelta disperata. Loro sono indietro sulle vaccinazioni”. Lo dice in una nota il deputato della Lega Edoardo Rixi, responsabile nazionale Infrastrutture e segretario Lega in Liguria.

“In Italia sarebbe assurdo introdurlo per entrare in uno stabilimento balneare, per mangiare un piatto di pasta o per un caffè al bar – aggiunge Rixi – Discoteche, sale da ballo, locali per giovani devono riaprire come nel resto d’Europa e secondo i protocolli di sicurezza”.

“Noi non siamo per gli estremismi – conclude il deputato della Lega – Il vaccino deve essere una scelta consapevole, non un obbligo”.