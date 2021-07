Green pass obbligatorio, ecco l’app che permetterà ai locali di verificare la sua validità

Liguria. Si chiama VerificaC19, l’app sviluppata dal Ministero delle Salute che permetterà ai titolari dei locali, agli organizzatori di eventi e non solo di controllare la validità del green pass.

Dal 6 agosto, infatti, il certificato verde che dimostra l’avvenuta vaccinazione, la guarigione da Covid-19 oppure l’esito negativo di un tampone effettuato entro le 48 ore precedenti, sarà obbligatorio anche per sedersi ai tavoli al chiuso di bar e ristoranti (ma non per consumare all’aperto o al bancone) oppure per svolgere attività in palestre, piscine e centri benessere. Ma non solo sarà necessario anche per accedere a eventi sportivi, fiere, congressi, musei, parchi tematici, centri termali, sale bingo e casinò, teatri, cinema, concerti, concorsi pubblici.

Il green pass potrà essere mostrato dai cittadini in forma cartacea o digitale, a quel punto attraverso la nuova app i titolari delle varie attività potranno controllare la sua autenticità semplicemente scannerizzando il QR Code.

Una volta effettuata la scannerizzazione, il cliente dovrà mostrare anche un documento di identità per verificare la corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dalla app. Il tutto, ovviamente, nel pieno rispetto della privacy: tutti i dati sensibili contenuti nel green pass, infatti, non saranno memorizzati dalla app.