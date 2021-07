Green pass, le regole e i controlli per gli appuntamenti estivi a Sestri levante

Sestri levante. A partire da sabato 6 agosto, entreranno in vigore le direttive del decreto legge Green pass che prevede il possesso obbligatorio della certificazione verde Covid-19 per poter assistere a eventi di varia natura. P

er i possessori di Green pass, sarà possibile prendere parte a:

– Spettacoli teatrali, concerti e proiezioni di film sia all’aperto che al chiuso

– Eventi sportivi individuali e di squadra che si svolgano sia all’aperto che al chiuso, piscine e palestre,

– Eventi organizzati da centri culturali, sociali e ricreativi se al chiuso,

– Mostre, congressi e convegni al chiuso.

L’accesso a tutti i servizi, incluse le palestre, sarà dunque subordinato al possesso comprovato del Green pass. Fra le strutture interessate dal provvedimento, si ricordano inoltre: Palazzo Fascie Rossi, Ex Convento dell’Annunziata, Torre dei Doganieri, Teatro Arena Conchiglia e Sistema Bibliotecario cittadino (Biblioteca del Mare e Biblioteca di Palazzo Fascie) e gli eventi che qui si svolgeranno.

In che cosa consiste la certificazione verde COVID-19? La certificazione verde, denominata anche Green pass è una certificazione digitale e/o cartacea, contente un QR Code e un sigillo elettronico qualificato. Il Green pass si ottiene:

– a seguito della prima dose di vaccino, con validità fino alla somministrazione della seconda,

– a seguito della seconda dose, con validità fino a 9 mesi,

– dopo la guarigione dall’infezione da Covid-19, con validità fino a 6 mesi

– effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo, con validità di 48 ore.

Presso l’Ufficio Informazioni Turistiche IAT di Corso Colombo, sarà effettuata la verifica dell’effettivo possesso della certificazione verde per le attività laboratoriali a pagamento e per l’ingresso al MuSel-Museo Archeologico e della Città di Sestri Levante, mentre per la Biblioteca Civica la verifica sarà effettuata direttamente all’ingresso della Biblioteca.

Per quanto riguarda invece le manifestazioni, realizzate presso le strutture gestite direttamente della partecipata Mediaterraneo Servizi, saranno richieste la prenotazione obbligatoria (con assegnazione di posto) e dati di contatto utili per il tracciamento (nome, cognome, recapito telefonico) che saranno conservati nei 14 giorni seguenti allo svolgimento dell’evento.

Ogni evento disporrà il proprio desk di accoglienza alla rilevazione della temperatura, verifica dell’avvenuta prenotazione ed infine del possesso della certificazione verde. In caso di rifiuto da parte dell’utenza, come indicato dalla normativa, non sarà consentito l’accesso alle strutture.

Le modalità di prenotazione e di accesso alle manifestazioni sono indicate nelle rispettive pagine degli eventi sul portale turistico di Sestri Levante, al seguente link: Eventi Archivi – Portale Turismo Sestri Levante (sestri-levante.net)

Per avere maggiori informazioni sulle modalità di accesso alle due biblioteche, Biblioteca del Mare e Biblioteca di Palazzo Fascie Rossi, MuSel e Torre dei Doganieri, invece, sarà possibile consultare il seguente link: Palazzo Fascie – Portale Turismo Sestri Levante (sestri-levante.net) oppure telefonare all’Ufficio Informazioni Turistiche IAT-0185.478530.