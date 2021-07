Green pass, domani manifestazione anche a Genova contro le decisioni di Governo e Regioni

Genova. Domani pomeriggio prevista anche a Genova la manifestazione di protesta contro le nuove disposizioni legate al green pass: un appuntamento nazionale, lanciato dal tam tam dei social, per protestare contro la decisione di governo e regioni di imporre l’obbligo del lasciapassare sanitario per accedere a molti locali pubblici.

La mobilitazione è prevista alle 17,30 e sarà in simultanea con molte città italiane, come Roma, Genova, Firenze, Torino, Milano, Napoli, Bologna, Padova, Cagliari, Bergamo, Catania, Palermo, Reggio Emilia, Biella, Parma, Pescara, Varese, Ostia, Pordenone, Ravenna, Forlì, Lodi e Como.

La protesta segue quanto già successo martedì sera a Torino, dove sono scese in piazza almeno due mila persone: un’onda di dissenso per le politiche sanitarie governative nata già nei giorni scorsi in Francia, capofila per queste nuove restrizioni, dove a scendere in piazza sono state decine di migliaia di persone.