Genova. Le immagini che arrivano dal Piemonte e dalla Lombardia sono impressionanti: macchine letteralmente bombardate da grandine con chicchi grande come sassi che frantumano parabrezza e tetti, insieme a venti con raffiche da oltre 100 chilometri l’ora che abbattono alberi e scoperchiano tetti.

Artefici di tutto ciò sono i downburst, fenomi temporaleschi concentrati e particolarmente potenti generati da correnti fredde discendenti che si muovono violentemente verso il suolo, affiancate da altrettante colonne d’aria calda che ascendono e che giunte in quota provocano il “travaso” di particelle d’acqua con conseguente pioggia e grandine.

Quando queste correnti arrivano al suolo generano fortissime raffiche di vento, anche superiori ai 100 km/h e che a volte acquisiscono un moto vorticoso. In Italia è un abbastanza comune ma che negli ultimi anni ha visto delle versioni particolarmente estreme data la maggior grandezza del differenziale termico: maggiore è la differenza tra la temperatura al suolo e quella in quota e più forti possono essere i fenomeni.

Già nel 2019, anche su queste pagine, avevamo assistito alla devastazione di questi downburst che in una notte avevano colpito l’alessandrino con centinaia di migliaia di danni a automobili e abitazioni. Ma perchè la Liguria sembrerebbe risparmiata? Ancora una volta l’orografia dl territorio ci permette di trovare una possibile spiegazioni: la presenza della catena appenninica a ridosso del mare genera flussi di corrente in contrasto con la verticalizzazione dei downburst, che quindi non si possono concentrare se non a mare, e a largo. Una volta generatesi in mare, inoltro, il loro avvicinamento a terra varrebbe come un immediato depotenziamento per via del differenziale termico tra terra e acqua.

Questo non ci pone al riparo da questi fenomeni, ma li rende meno dirompenti e frequenti, al contrario delle zone della pianura padana, dove l’aria calda e umida può ristagnare e concentrarsi con facilità in “attesa” dell’innesco giusto. Quindi anche la Liguria potrà essere interessata da questi fenomeni tipicamente estivi? La risposta è sì, “ma con garbo”. In Liguria abbiamo già la nostra stagione delle piogge, e ci basta.