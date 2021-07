Grandinata mostruosa in autostrada: decine di auto e tir con i vetri sfondati dal ghiaccio

Genova. Continua la serie di fenomeni estremi in questa stagione estiva caratterizzata dal clima letteralmente impazzito: sulla Milano Bologna, questo pomeriggio, decine di autovetture sono finite sotto un vero e proprio bombardamento di ghiaccio.

Un grandinata mostruosa, infatti, si è rovesciata sul quadrante padano, colpendo con violenza particolarmente il Lodigiano e l’Emilia: chicchi di giaccio come proiettili e pietre hanno letteralmente i cristalli delle vetture in transito, costringendo al soccorso decine di persone.

Nel video, raccolto da un automobilista di passaggio ‘graziato’ dal bombardamento, e postato sul proprio profilo facebook dal “Meteorologo Ignorante”, uno dei riferimenti cittadini e non per il clima e il meteo, si vede la lunga fila di macchine a bordo strada in attesa di soccorsi, con qualche ferito e un tappeto di ghiaccio sulla carreggiata. Fenomeni sempre più estremi per un clima sempre più imprevedibile.