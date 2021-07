Genova Jeans, il Pd attacca: “Costi lievitati e carico del Comune, 650mila euro di soldi pubblici”

Genova. Manca poco più di un mese alla rassegna che Genova – per la prima volta – dedica alla tela conosciuta in tutto il mondo e che porta il suo nome, il jeans. Dal 2 al 6 settembre moltissimi appuntamenti e idee nel capoluogo ligure per raccontare una storia conosciuta ma forse non abbastanza. Mostre, opere d’arte realizzate da artisti contemporanee, un docufilm con il cantante “anglo-genovese” Jack Savoretti, esperienze, visite guidate e percorsi, anche un ritratto in jeans di Giuseppe Garibaldi, che troverà spazio al museo del Risorgimento. E anche un temporary museum al Metelino, all’antica darsena.

Bene. Ma quanto costa tutto questo? Troppo secondo Alessandro Terrile, capogruppo del Pd in consiglio comunale che, studiando le delibere di giunta dal 2020 – ovvero da quando si iniziò mettere in piedi concretamente il progetto, poi bloccato dal covid – a oggi, si è reso conto che i costi sono aumentati e che, a diminuire, sono stati i previsti contributi degli sponsor privati.

“Sembrerebbe un tessuto economico, ma non lo è almeno per il Comune di Genova che spenderà oltre 650mila euro per realizzare la manifestazione – attacca Terrile – nel dicembre 2020 l’associazione Genova Jeans presenta il progetto della manifestazione inizialmente prevista per maggio 2021, allegando un budget di spesa di 550.000 euro da coprirsi tramite sponsors e bigliettazione eccetto 100mila euro a carico del Comune. La vigilia di Natale, con delibera di giunta 301/2020 il Comune stanzia i 100mila euro richiesti”.

“La pandemia fa slittare la manifestazione a settembre – ricorda Terrile – e il 12 luglio l’associazione Genova Jeans chiede al Comune un contributo di 400mila euro, che gli sono prontamente accordati con delibera di giunta un paio di giorni dopo, il fatto che la manifestazione che doveva essere finanziata da sponsor e biglietti finisca tutta a carico del Comune getta un’ombra tetra sull’attrattività dell’iniziativa”.

“Ma se non bastasse – conclude il capogruppo Pd – con delibera di giunta n. 177/2021 dello scorso 8 luglio il Comune ha stanziato l’ulteriore somma di 150mila euro per allestire provvisoriamente e per i soli cinque giorni di Genova Jeans il Museo del Jeans al quarto piano dell’edificio Metelino, in Darsena, prelevando le risorse dal fondo di riserva, quello che servirebbe per le emergenze. Insomma, le cinque giornate del Jeans costeranno ai genovesi la bellezza di 650mila euro”.

I partner privati della manifestazione esistono, in realtà. Sono Candiani, Diesel ed Eco-Age, aziende note nel settore dell’abbigliamento e della sostenibilità. Ma evidentemente le risorse a disposizione non sono state sufficienti. Abbiamo chiesto un commento all’amministrazione comunale e a Manuela Arata, advisor del sindaco e direttore artistico GenovaJeans e siamo in attesa di una eventuale replica.