Genova, che beffa! Il Milano la spunta a pochi secondi dalla fine del tempo supplementare

San Benedetto del Tronto. Primo tempo avaro di emozioni con la formazione di mister Mango perfetta a contenere, tatticamente, i brasiliani Piu, Gabriel e l’ex nazionale italiano Carotenuto.

Nel secondo tempo, rigore per i meneghini e 1-0, Stefanzl colpisce un palo clamoroso con un tiro dai 25 metri.

Raddoppio milanese a metà tempo, ma Revello dopo pochi secondi accorcia.

La squadra ligure sale di tono e una combinazione Stefanzl Rossetti porta il 2-2 con il primo che si esibisce in una spettacolare rovesciata.

Nel terzo tempo alcuni episodi dubbi regalano il vantaggio a Milano, Brunelli viene spinto in area e l’attaccante milanese Ilardo frana adosso al laterale genovese, nell’incredulità generale rigore e giallo. Milano 3 Genova 2.

A 5’ dalla fine espulso Rossetti dalla panchina .

A 3’ dal termine pareggio genovese con Oliviero che si conquista una punizione dai 15 metri.

La Genova Beach Soccer ci crede, palo di Oliviero e traversa incredibile di Cappannelli.

Si va così ai supplementari e Giovinazzo compie 2 miracoli, ma deve capitolare a 1’ minuto dal termine con la rovesciata di del brasiliano Più.

Milano vola a +5 su Genova, la sconfitta odierna del Naxos mette al sicuro la Genova Beach Soccer per la corsa salvezza, ora i ragazzi di mister Mango devono cercare di fare più punti possibile per scalare posizioni in classifica.