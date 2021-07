Genova. Il 22 Luglio 2021 verrà probabilmente ricordato con un sapore differente in casa rossoblù. L’app ufficiale del Genoa Cfc è infatti stata resa disponibile negli store online. Contenuti esclusivi, news, highlights, risultati, classifiche e sorprese dedicate ai fan saranno gli elementi protagonisti di una vera e propria svolta digitale per i rossoblù, una mossa che avvicina ulteriormente il club di Preziosi a colossi come Milan, Inter e Juventus.

L’applicazione è stata sviluppata grazie alla collaborazione con Infront, partner marketing del club, ed è pensata per i sostenitori che desiderano rimanere vicini alla squadra, alimentando giorno per giorno l’amore per il club più antico del calcio italiano. L’app contiene appunto le sezioni News, Ultimi Video, Risultati, Classifiche, Match Center Live e Photogallery di tutte le partite, questo con inoltre una serie di contenuti esclusivi riservati agli utenti. Nelle prossime settimane verranno inoltre integrate nuove funzionalità di fan engagement, tra cui la possibilità per i tifosi di votare l’MVP di ogni match tra i giocatori del Genoa.

“Ringraziamo Infront che ha valorizzato l’idea di ampliare l’offerta di servizi sulla nostra piattaforma multimediale – rimarca il Responsabile Marketing del Genoa Cfc Daniele Bruzzone. – E’ una iniziativa che intende implementare, oltre alla rete di relazioni con i supporter, nuove opportunità per andare incontro al futuro, questo promuovendo le nostre attività in campo digitale e rafforzando il posizionamento del marchio”.

“Siamo sempre all’avanguardia nella creazione di soluzioni digitali che permettano ai nostri partner di dialogare con i loro tifosi e fidelizzarli sempre più – ha dichiarato Stefano Deantoni, direttore Marketing di Infront Italy – Questa nuova versione dell’app ha l’obiettivo di essere ancora più intuitiva e di fornire contenuti esclusivi, che sostengano la passione dei tifosi rossoblù tutti i giorni e non solo in concomitanza con la partita”.

Dopo la Sampdoria dunque anche il Genoa avrà la propria app: il derby della Lanterna è sbarcato in versione digitale.