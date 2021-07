Genoa in partenza per Neustift senza Biraschi e Sturaro

Genova. Il Genoa partito questa mattina per Neustift senza due elementi: Davide Biraschi e Stefano Sturaro dovranno restare in quarantena perché “venuti in contatto con soggetto risultato positivo al Covid-19, estraneo al contesto lavorativo. Entrambi i giocatori sono risultati negativi a due tamponi rinofaringei, si potranno unire al gruppo squadra terminato il periodo di quarantena”.

Lo scrive la Società in una nota ufficiale.

Intanto qualcosa si muove sul mercato, anche se probabilmente non nella direzione auspicata dai tifosi: il portiere Lorenzo Andrenacci è un nuovo giocatore del Genoa.

Sscuola Milan, è nato a Fermo il 2 gennaio 1995 e arriva in rossoblù a titolo definitivo. Andrenacci era svincolato dopo aver trascorso le ultime stagioni al Brescia: 6 presenze in Serie A e 11 in Serie B. Annunciato anche il rinnovo di Federico Marchetti, ormai una sorta di talismano per la squara: il portiere classe 1983 ha prolungato il contratto fino al 30 giugno 2022.