Formazione, prima tappa genovese di Orientamenti Summer agli Erzelli

Genova. E’ partita questa mattina nel Parco Tecnologico degli Erzelli la prima tappa genovese di “Orientamenti Summer” , la manifestazione di Regione Liguria dedicata all’orientamento dei giovani e alle loro famiglie, che per la prima volta tocca tutta la Liguria per tutto il mese di luglio.

Circa 100 i ragazzi dagli 8 ai 18 anni, coinvolti oggi attraverso i laboratori del progetto scuola di Liguria Digitale dedicati ai droni e alla sicurezza informatica, e molti altri coloro che verranno coinvolti nei prossimi giorni.

“E’ molto bello che Orientamenti summer si sia esteso a tutta la regione – ha detto l’assessore regionale alla Formazione Ilaria Cavo – oggi si parte da Genova con una grande collaborazione tra Orientamenti e Liguria Digitale ed è bello vedere i bambini dei centri estivi che hanno qui un’occasione per fare qualcosa di diverso dal solito ed essere stimolati sulle loro scelte future. Oggi hanno potuto vedere il camion dei Vigili del Fuoco e sperimentare la loro professione, sono input molto fondamentali che si danno. Così come le materie STEM che i bambini non conoscono, ma con i test giusti e gli input giusti che gli educatori oggi hanno dato, i ragazzi cominciano a capire quanto siano importanti le materie tecnico-scientifiche per le loro scelte del futuro. Contemporaneamente lo facciamo anche per i più grandi, perché i ragazzi delle superiori vanno nei laboratori di Liguria Digitale assistiti dagli universitari. Sono tutti semi che mettiamo per fare orientamento, anche durante l’estate. In un anno in cui la socialità è stata ridotta cerchiamo di agevolarla il più possibile sempre però guardando all’educazione di base che è la nostra missione come politiche giovanili e politiche dell’orientamento. E’ giusto che Regione Liguria ci sia e faccia rete e oggi questa rete ha dimostrato che funziona”.

Proseguiranno fino al 15 luglio i laboratori al parco scientifico e tecnologico degli Erzelli, per poi spostarsi dal 19 al 22 luglio al Polo tecnologico di Imperia, dal 23 al 28 luglio all’Istituto Ferraris Pancaldo di Savona e dal 27 al 30 luglio all’Istituto Gianelli di Chiavari.