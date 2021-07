Fincantieri: varata a Genova “Resilient Lady”, la terza nave extralusso del gruppo Virgin

Genova. È stata varata questa mattina nello stabilimento Fincantieri di Sestri Ponente Resilient Lady, la terza delle navi da crociera extralusso ordinate dal gruppo Virgin Voyages di Richard Branson al cantiere navale genovese.

La cerimonia di varo tecnico, che consiste nell’allagamento del bacino in cui la nave viene costruita, è avvenuta in forma ristretta senza pubblico a causa delle norme anti-Covid che impediscono l’accesso al cantiere da parte di persone non addette ai lavori. La Resilient Lady, una volta portata in galleggiamento, dovrà restare in cantiere all’incirca un altro anno per terminare tutte le finiture e gli allestimenti interni.

Come le due gemelle Scarlet Lady e Valiant Lady, la nave ha una stazza lorda di circa 110mila tonnellate, è lunga 278 metri e larga 38. È dotata di oltre 1.400 cabine in grado di ospitare a bordo più di 2.770 passeggeri, assistiti da un equipaggio di 1.160 persone.

La qualità della vita a bordo è garantita dalla certificazione “comfort class”, che attesta livelli minimi di rumore e vibrazione percepiti, e da un utilizzo estensivo della domotica, grazie alla quale gli ospiti sono in grado di gestire un’ampia serie di funzioni della cabina (condizionamento, illuminazione, apertura e chiusura delle tende, musica e televisione) attraverso un’app da installare sul proprio smartphone.

Proprio ieri Valiant Lady, la cui costruzione è appena terminata a Sestri Ponente, è stata ufficialmente consegnata all’armatore e il 4 luglio prenderà il largo verso il porto di Civitavecchia, in attesa della prima crociera che dovrebbe avvenire nel novembre 2022. Il 6 agosto invece partirà da Portsmouth per un viaggio in mare aperto Scarlet Lady, la prima unità costruita a Genova, sfortunatamente rimasta bloccata dal Covid, che da settembre inizierà a viaggiare con destinazioni nei Caraibi.