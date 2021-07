Fiera di Torriglia, 6 mila presenze e più di 1.400 euro raccolti a sostegno della Croce Rossa

Torriglia. Grande successo per la Fiera di Torriglia organizzata domenica scorsa, 18 luglio, da Anva Confesercenti.

Più di 1.400 euro raccolti a sostegno della Croce Rossa locale dalla lotteria benefica che metteva in palio, tra gli altri premi, maglie e gadget ufficiali di Genoa, Sampdoria ed Entella, e almeno 6mila presenze complessive.

“Se già lo scorso anno avevamo registrato un’ottima affluenza di pubblico pur nel rispetto delle norme anti Covid-19, questa volta siamo ancora più soddisfatti e grati per la partecipazione, numerosa ma ordinata – commenta Stefano Oberti, organizzatore della fiera e membro del direttivo provinciale di Anva Confesercenti -. Di fatto, con le presenze abbiamo triplicato il numero di residenti a Torriglia, e credo basti questo a rendere conto del successo, frutto anche delle sinergie che abbiamo saputo costriuire con gli altri soggetti coinvolti”.

“Ringraziamo dunque il Comune di Torriglia, Radio Torriglia Sound che ci ha accompagnato per l’intera giornata, Coop Liguria e le società di Genoa, Sampdoria ed Entella per il loro prezioso contributo: una citazione particolare per il team manager dell’Entella, Nino Di Pietro, e per Paolo Tuttino, storica bandiera blucerchiata, che hanno partecipato con grande entusiasmo alla premiazione. L’appuntamento a tutti è per il prossimo anno”, conclude Anva.