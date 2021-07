Ex Ilva, la segreteria Uilm esautora il delegato Fabio Ceraudo: “Fatto gravissimo”

Genova. La segreteria della Uilm ha tolto l’agibilità sindacale a Fabio Ceraudo, delegato nella Rsu dell’ex Ilva di Cornigliano, e i tre rappresentanti del sindacato sono stati invitati dalla segreteria a dare le dimissioni. A comunicarlo in una nota è l’Rsu della fabbrica.

“Riteniamo questi fatti gravissimi per cui esprimiamo tutta la nostra solidarietà ai nostri colleghi eletti democraticamente dai lavoratori – si legge nella nota della Rsu -. Riscontriamo inoltre che dopo questa azione, attualmente il coordinatore della Uilm Fabio Ceraudo è ingiustamente posto in regime di cassa integrazione da parte dell’azienda dal 5 luglio, non adoperandosi per il suo reintegro nel suo reparto di appartenenza, impedendo di fatto il contatto con i lavoratori da lui rappresentati”.

La spaccatura era iniziata nel giorno del corteo verso la prefettura contro la procedura di cassa integrazione, degenerato poi in tafferugli con la polizia ma senza gravi conseguenze. A prendere le distanze era stata proprio la Uil, sia col segretario generale ligure Mario Ghini sia con quello dei metalmeccanici Antonio Apa che avevano condannato le “violenze” manifestando solidarietà alle forze dell’ordine. Dissociazione che Ceraudo non aveva condiviso.

“Nei giorni successivi la segreteria aveva anche rinnegato la decisione di scioperare e noi abbiamo chiesto chiarimenti – spiega Fabio Ceraudo, che è anche consigliere comunale per il M5s -. La conseguenza è che ci sono state tolte le ore per fare attività sindacale in fabbrica. È la prima volta che accade un fatto del genere all’Ilva di Genova e pensiamo sia controproducente perché non farà che rafforzare l’azienda in un momento critico. Voglio però sottolineare la grande solidarietà ricevuta da tutta la Rsu”.

Ceraudo, per ora, non darà le dimissioni: “Continuo a lavorare per ciò per cui sono stato eletto”, commenta.

“Riteniamo che questo comportamento da parte della segreteria della Uilm Genova sia denigratorio nei confronti della libertà sindacale e delle mansioni che svolgono quotidianamente”, conclude la Rsu.