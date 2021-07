Ex Ilva: la cassa integrazione diventa cassa Covid per altre 13 settimane, poi il piano industriale. Fiom: “Pronti a mobilitarci”

Roma. Un provvedimento ad hoc per gli stabilimenti ex Ilva che consente di utilizzare ulteriori 13 settimane di cassa Covid.

E’ la ‘mediazione’ ottenuta dai sindacati nel vertice con i ministri Giorgetti, Orlando e Carfagna, con l’ad di Acciaierie d’Italia Lucia Morselli e quello di Invitalia Domenico Arcuri. Morselli ha chiaramente detto che senza la cassa avrebbe inviato le lettere di mobilità e che la cassa sarà necessaria fino a che non si arriverà a 8 milioni di tonnellate di acciaio, contro le poco più di 3 attuali. E il governo ha cercato di trovare una soluzione che verrà formalizzata nei prossimi giorni tramite un emendamento o un decreto ad hoc.

È stata “una riunione molto positiva” ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, al termine del tavolo. All’incontro la proposta di Giorgetti, approvata anche dall’azienda è il ricorso, in continuità, alla cassa integrazione per 13 settimane, strumento individuato dal governo per alcuni casi particolari dopo la cessazione delle misure straordinarie introdotte per il Covid. “Al termine di questo periodo – dice – sarà necessario e inevitabile la presentazione di un piano industriale aggiornato con nuove realtà a cominciare dal Cda integrato con la presenza del pubblico”. Il piano, precisa il ministro, dovrà essere concordato con tutte le parti, azienda, sindacati e territorio e “in grado di gestire la situazione occupazionale coerentemente con le scadenze”.

Per Giorgetti si tratta “dell’unica via sensata d’uscita da seguire: impegno del governo è garantire con il suo azionista nel Cda che il piano sia concordato, sia realizzato in tempi rapidi, sia serio, approfondito e reso noto non solo per slide”.

“L’amministratore delegato di Invitalia Domenico Arcuri e il ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti hanno ribadito che il 21 luglio lo Stato entrerà ufficialmente all’interno della nuova società – hanno spiegato il governatore ligure Giovanni Toti e l’assessore Andrea Benveduti – nominando i propri consiglieri di amministrazione: dal quel momento dovrà partire la riconversione. Questo tavolo di confronto verrà mantenuto: la situazione è ancora tutta da risolvere, ma rispetto a qualche giorno fa almeno esiste un luogo deputato per farlo”. Al tavolo il presidente di Toti ha inoltre stigmatizzato l’assenza, da parte del gruppo ex Ilva, ora Acciaierie d’Italia, di adeguate comunicazioni circa la nuova cassa integrazione e il nuovo piano industriale. “Auspico che i vari, delicati passaggi che porteranno alla transizione ecologica dell’intera azienda – concludono Toti e Benveduti – vengano da oggi accompagnati con un tavolo nazionale come quello in corso, dove affrontare tutte le questioni”.

“Se il Governo è costretto a fare un provvedimento specifico per l’Ilva concedendo ulteriori 13 settimane di cassa Covid significa che avevano ragione noi e la cassa integrazione ordinaria per ragioni di mercato era illegittima. Lo dichiara il coordinare dell’Rsu dello stabilimento ex Ilva di Cornigliano Armando Palombo dopo il confronto con Francesca Re David che oggi ha partecipato al vertice al Mise.

Ma un altro elemento preoccupa la Fiom a partire da quella genovese: “L’ad Morselli ha detto chiaramente non che è intenzionata a pagare il 3% della Ral, un premio di risultato previsto dall’accordo del settembre 2018 perché quell’accordo è scaduto” spiega Palombo.

Su quest’aspetto i sindacati chiedono chiarimenti perché in quell’accordo erano previsti diritti e maggiorazioni ed era sancita la validità dell’accordo di programma di Genova.

”Come Fiom vogliamo avere chiarimenti rispetto al valore normativo di quell’accordo – dice ancora Palombo – e siamo pronti a mobilitarci dopo un confronto con le rsu di Fim e Uilm”. Lunedì assemblea a Genova per illustrare i dettagli del vertice di oggi.

“Una sorta di commedia degli equivoci – commenta Bruno Manganaro, responsabile Cgil Genova del settore industria- dove la cassa ordinaria diventa un’altra cassa perché Morselli ha chiaramente detto che senza cassa avrebbe inviato le lettere di mobilità, dove Arcuri parla di un piano industriale che i sindacati ancora non conoscono e dove il Governo studia un provvedimento ad hoc per un’azienda di cui è azionista perché sa che la cassa ordinaria sarebbe stata bocciata”.

