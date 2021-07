Ex Ilva, i sindacati: “Dall’azienda nessuna risposta sul futuro, il tempo è scaduto”. Sciopero il 20 luglio

Genova. L’incontro di ieri al Mise “non ha fornito nessuna risposta sia per le questioni inerenti le prospettive industriali ed occupazionali sia per la gestione ordinaria del gruppo siderurgico e del suo importantissimo e strategico sistema di appalti da parte dell’azienda”.

Lo dicono in una nota congiunta i sindacati nazionali di Fiom, Fim e Uil che definiscono inaccettabile l’assenza di un piano di manutenzioni degli impianti per assicurare la sicurezza dei lavoratori e la messa a norma degli impianti, ma anche l’assenza della presentazione del piano ambientale, sui tempi della sua realizzazione e delle opere di messa a norma degli impianti e la certezza degli investimenti.

Per i sindacati è altrettanto inaccettabile la “mancata definizione di un percorso di reintegro in Acciaierie D’Italia dei lavoratori in Amministrazione Straordinaria è inaccettabile” così come il fatto che al termine dell’incontro di ieri “l’AD di Acciaierie d’Italia Lucia Morselli abbia dichiarato di considerare scaduto l’accordo del 6 settembre 2018 per le parti che si riferiscono al trattamento economico ed in particolare per quel che riguarda la corresponsione dell’“una tantum” del 3% della RAL in luogo del premio di risultato, senza alcuna preventiva comunicazione formale e tantomeno l’apertura di un negoziato per il rinnovo del PDR.

Per questo le Segreterie Nazionali Fim-Fiom-Uilm hanno indetto a partire da lunedì 12 luglio p.v. le assemblee unitarie in tutti gli stabilimenti hanno proclamato una giornata di sciopero peri martedì 20 luglio, con modalità in via di definizione.