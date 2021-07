Europei di jujitsu, da Genova obiettivo “fare bene” per Kristian Deda

Genova. È iniziata il 14 luglio e terminerà il 24 luglio l’avventura agli Europei di jujitsu che si stanno svolgendo in Germania di Kristian Deda, atleta classe 1996 dal 2019 operaio in Ansaldo Energia. Nato a Tirana e trasferitosi a Genova nel 1998, maggiore di tre fratelli, perito meccanico, Kristian incontra l’azienda nel 2016 quando, grazie al programma di alternanza scuola lavoro, partecipa a un tirocinio nell’area di fabbrica “Grandi Macchine”.

A febbraio 2019 inizia il suo ruolo come operatore macchine utensili a controllo numerico, lavora sulle macchine alesatrici, che modellano, con estrema precisione, le casse delle turbine. Di seguito le sue dichiarazioni: “Pratico jujitsu da quando ho sette anni, nella stessa palestra, a Sampierdarena” afferma Kristian. “La prima convocazione in nazionale l’ho avuta a 14 anni, poi il Mondiale in Belgio. Non è andata bene, ma quel momento è stato la chiave di volta per impegnarmi di più”.

Nel 2016 Kristian diventa campione d’Italia (mantenendo tuttora il titolo) e si classifica secondo ai Campionati del Mondo. Per portare avanti il suo primato, Kristian si allena tutti i giorni: si accorda con l’azienda che gli permette di fare solo il turno del mattino per rispettare gli allenamenti. “È una grande emozione e una grande responsabilità partecipare a questi Europei: mi piace pensare che in questa grande sfida possa portare con me da questa azienda un po’ di energia, quella che con il mio lavoro contribuisco a produrre”.