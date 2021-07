Euro 2020, tifosi in massa a De Ferrari prima della partita: saltati i controlli, organizzazione in tilt

Aggiornamento ore 21.00 – La piazza è piena, e la partita è iniziata. Il maxi schermo è acceso, e il pubblico a questo punto mescolato assiste festoso alla finalissima di Euro 2020. Tutti i controlli sono completamente saltati e l’organizzazione della piazza è andata nel caos ancora prima di iniziare.

Aggiornamento ore 20.50 – Alcune transenne a lato della piazza sono state tolte e un gruppo di ragazzi è entrato festeggiando. Organizzazione completamente in tilt.

Aggiornamento ore 20.40 – Il gruppo di ragazzi si è spostato a lato della piazza, mentre molte persone in coda agli accessi hanno rinunciato ad aspettare: se non sarà ripristinato l’ordine il maxi schermo potrebbe rimanere spento.

Aggiornamento ore 20.30 – Il reparto mobile della polizia si è schierato, davanti alla folla di giovanissimi che non desistono.

Aggiornamento ore 20.20 – Anche il sindaco Marco Bucci ha tentato una mediazione, ricevendo però i fischi di buona parte dei ragazzi presenti.

Aggiornamento ore 20.00 – Arrivato il reparto mobile della polizia di stato, pronto con scudo e caschi per eventualmente procedere allo sgombero della piazza. Ci sarebbe una trattativa in corso per trovare una soluzion.

Genova. Grande attesa per la finalissima di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra: circa duecento tifosi si sono presentati in piazza De Ferrari già nel tardo pomeriggio di oggi di fatto bypassando i controlli agli accessi della piazza che sono quindi saltati.

L’euforia dei tifosi, che in pochi minuti hanno trasformato la piazza in una coloratissima curva, con cori, bandiere e fumogeni, sta di fatto scompigliando i piani della serata, che prevedeva il controllo e la verifica di green pass, distanziamenti e mascherine. Tutto ovviamente saltato.

Ad approssimarsi della partita l’organizzazione ha provato una mediazione chiedendo ai presenti di uscire per poi rientrare: la risposta è stata affida al coro “Non usciamo di qua“. Poi la minaccia di tenere il maxi schermo chiuso, a cui ha risposto un fumogeno. Sarà un prepartita lungo e intenso.