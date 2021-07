Genova. In occasione della finale degli Europei di calcio Italia – Inghilterra, in programma domenica 11 luglio alle 21, la metropolitana sarà in servizio fino all’una e mezza di notte per agevolare i cittadini che seguiranno la Nazionale presso i maxi schermi allestiti in centro.

La frequenza della metro sarà di 10 minuti dalle ore 22.55.

Le ultime partenze sono programmate da Brin alle ore 1.05 e da Brignole alle ore 1.25.