Genova. Numero chiuso in piazza De Ferrari e al Porto Antico di Genova per assistere alla finale degli europei di calcio Italia-Inghilterra grazie ai due maxischermi che il Comune installerà nelle prossime ore. E poi, controlli extra e ordinanze ad hoc per evitare che la festa possa andare fuori controllo. È quanto è stato deciso oggi durante il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica in prefettura dopo la decisione comunicata ieri dal sindaco Marco Bucci.

Via libera all’organizzazione, dunque, ma bisognerà scongiurare in ogni modo la formazione di assembramenti. Per questo è stato fissato un numero massimo di persone che potranno accedere alle due aree: salvo ritocchi dell’ultimo secondo si parla di 5mila ingressi in piazza De Ferrari e 3-4mila in un’area predisposta allo scopo al Porto Antico. In tutto, quindi, meno di 10mila tifosi azzurri potranno guardare la partita in piazza.

Come funzionerà? Ci saranno forze dell’ordine e volontari della protezione civile a presidiare i varchi. Chi arriva prima si prende il posto, gli altri verranno respinti. L’intera area sarà chiusa al traffico con una maxi isola controllata dalla polizia locale che comprenderà via XXV Aprile, via Dante e la parte superiore di via XX Settembre, sulla falsariga di quanto accadeva per gli eventi di Capodanno.

Per effetto di una specifica ordinanza non sarà possibile accedere con bottiglie di vetro e altri oggetti pericolosi, un po’ come avviene quando si entra allo stadio. Si potranno portare solo bevande analcoliche in plastica e senza tappo. Oltre al Covid, infatti, bisogna prestare la massima attenzione a scongiurare episodi disastrosi come quello di piazza San Carlo a Torino nel 2017 (finale di Champions Juve-Real Madrid, 3 morti e oltre 1.600 feriti).

Sempre per questioni di ordine pubblico sarà ulteriormente estesa l’ordinanza che proibisce di consumare bevande alcoliche in qualunque recipiente. Attualmente scatta a mezzanotte, ma domenica sera sarà in vigore già dalle 20 e comprenderà eccezionalmente tutta l’area chiusa al traffico oltre alla “zona movida” del centro storico.

Tra gli aspetti da definire ci sono anche quelli tecnici. Il Comune ha ricevuto tre preventivi per l’installazione dei due maxischermi: quello di De Ferrari sarà di circa 60 metri quadrati, quello del Porto Antico quasi la metà, 33 metri quadrati. Nelle prossime ore avverrà l’affidamento a una ditta specializzata. I due pannelli saranno collocati davanti a palazzo Ducale e lo spazio davanti all’edificio Millo (subito a sinistra entrando da via San Lorenzo).

Sul fronte del trasporto pubblico, la metropolitana sarà in servizio fino all’una e mezza di notte per agevolare l’afflusso e il deflusso dei tifosi. La frequenza della metro sarà di 10 minuti dalle ore 22.55. Le ultime partenze sono programmate da Brin alle ore 1.05 e da Brignole alle ore 1.25.

Al momento, dunque, non ha trovato accoglimento l’appello del presidente del Municipio Centro Est, Andrea Carratù, che aveva chiesto di installare schermi più piccoli in diverse aree del centro, vicoli compresi, per evitare assembramenti e rischi per l’ordine pubblico sulla scorta dei festeggiamenti di martedì sera per l’accesso alla finale. Una strategia difficile da attuare anche perché obbligherebbe a moltiplicare i controlli anziché accentrarli.

Ancora da definire nei dettagli gestione dell’eventuale post partita che, in caso di vittoria degli Azzurri, porterà migliaia di persone in strada che si dirigeranno naturalmente verso piazza De Ferrari, meta tradizionale dei caroselli calcistici e delle feste in genere. Al momento il piano prevede di mantenere la chiusura della piazza anche dopo il match, ma non è escluso che vengano prese decisioni diverse per evitare rischi peggiori come la saturazione delle strade circostanti.