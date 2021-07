Euro 2020, Italia campione: la gioia dei tifosi in delirio a De Ferrari

Genova. Centinaia di persone si sono riversate nelle strade del centro di Genova per festeggiare la vittoria dell’Italia nella finale dei campionati europei disputata contro l’Inghilterra, nel capitolo finale di questo emozionante Euro 2020. Una vittoria all’ultimo rigore che ha fatto esplodere di gioia Genova e tutto il paese.

Come di consueto è la zona di De Ferrari il teatro dei festeggiamenti, ma non solo: ad essere invase sono anche tutte le vie limitrofe, tra tutte via e piazza Dante, come già era successo dopo la sconfitta della Spagna nelle semifinali del torneo.

Cori e caroselli di centinaia di tifosi letteralmente in delirio per l’impresa degli azzurri guidati dal genovese d’adozione Roberto Mancini e il suo staff direttamente preso in prestito dalla Samp dello scudetto del 1991.

Una festa esplosa dopo una partita sofferta: dopo il vantaggio inglese, il pareggio italiano in una mischia ci ha permesso di raggiungere i tempi supplementari, trascorsi senza troppe emozioni.

Emozioni che però non sono mancate nella lotteria dei calci di rigore, con errori e parate da entrambe le parti. E poi la paratona del nostro Donnarumma ha fatto esplodere la festa per un trofeo che mancava dal 1968 e che porta la nostra nazionale ad alzare una coppa prestigiosa dopo l’ultima alzata al cielo nel 2006.

Dal punto di vista dell’ordine pubblico saltate immediatamente tutte le regole che l’amministrazione comunale aveva stabilito per gestire l’evento: piazza De Ferrari è stata presa d’assalto già nel pomeriggio con qualche momento di tensione tra giovani tifosi e polizia, arrivata in assetto anti sommossa per provare ad arginare il caos di una organizzazione andata in tilt dopo pochi minuti. Alla fine tutti in piazza a festeggiare e ad abbracciarsi per una vittoria davvero inaspettata.