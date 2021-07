Euro 2020: ecco la Final Cake, il dolce farcito per celebrare la finale Italia – Inghilterra

Genova. Per celebrare la sfida tra Italia e Inghilterra agli Europei di calcio, nasce a Genova la Final Cake, una torta ideata dal pasticcere Francesco ‘Poldo’ Crocco. Sampdoriano doc, da giovane aveva giocato nel Pontedecimo anche con Enrico Chiesa.

“E’ un pan di spagna alle mandorle con due farciture che rappresentano le due nazioni: per l’Italia il tiramisù mentre per i nostri avversari la crema inglese. Il tutto ricoperto di pan di spagna verde che rappresenta il manto erboso e le due bandiere che simboleggiano le due nazionali”, racconta Poldo ad Ansa.

“Ho avuto la fortuna di essere il primo capitano di Enrico Chiesa, il papà di Federico: è un’emozione in più vederlo protagonista in nazionale, per non parlare dell’ultimo gol fatto, un gesto che mi ha ricordato tanto suo padre”, dice il pasticcere.

Poldo non è la prima volta che prende spunto da accadimenti sportivi per creare dei dolci a loro dedicati da proporre ai suoi clienti. Lo aveva fatto anche con l’arrivo di Ronaldo alla Juve. Per l’occasione creò una pastafrolla di forma rotonda, per ricordare il pallone, farcita di cioccolato bianco e crema di nocciole che richiama il Piemonte e un ingrediente segreto mutuato dal dolce tipico portoghese, il pasteis de nata”.

(Immagine: Paolo Colombo)