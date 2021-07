Euro 2020, a Recco vietate bevande in vetro e lattina, stop agli alcolici da asporto sopra i 5%

Recco. Stop alla vendita e al consumo, per “asporto”, di alcolici (di grado superiore al 5%) e di ogni altra bevanda in bottiglie e bicchieri di vetro o in lattine su tutto il territorio comunale.

E’ quanto prevede l’ordinanza firmata dal sindaco Carlo Gandolfo in vista della finale degli europei di calcio di domani 11 luglio. Divieti che si applicano dalle ore 20 di domenica fino alle 7 di lunedì 12 luglio.

“E’ consentito – si legge nell’ordinanza – il consumo di bevande in contenitori di vetro, alluminio e lattine, all’interno o nelle aree esterne attrezzate dei pubblici esercizi e dei laboratori artigianali alimentari, con l’onere, per i rispettivi gestori, di raccogliere, al termine del consumo, i contenitori rimasti anche eventualmente abbandonati nelle immediate vicinanze dei locali e/o delle aree”.