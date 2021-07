Euro 2020, a Genova maxischermo a De Ferrari e Porto Antico per seguire la finale

Genova. Saranno allestiti due maxischermi nel centro di Genova, uno in piazza De Ferrari e uno al Porto Antico, per seguire la finale degli europei di calcio in programma domenica alle 21.00 tra l’Italia e la vincitrice di Inghilterra-Danimarca di questa sera.

A spiegarlo è stato il sindaco Marco Bucci a margine di una conferenza stampa. “La città deve celebrare un evento come questo, anche io sarò in piazza”, ha detto prima di parlarne col presidente ligure Giovanni Toti.

I dettagli organizzativi saranno comunicati nel corso della giornata dopo un incontro in prefettura per definire gli aspetti della sicurezza. L’ipotesi è quella di controllare gli accessi per evitare assembramenti con potenziamento dei controlli per garantire l’ordine pubblico.

Anche nei singoli quartieri si sta valutando di allestire schermi nei luoghi pubblici. “Ci stiamo lavorando”, comunica il presidente della Media Valbisagno Roberto D’Avolio. Nessuna iniziativa coordinata dai Municipi invece per quanto riguarda il Ponente, il Medio Ponente, il Medio Levante, la Bassa Valbisagno.

In centro storico ci sarà ancora il maxischermo allestito ai giardini Luzzati. Altro luogo di ritrovo dove sarà trasmessa la partita sarà l’Arena Albaro Village presso le piscine di Albaro, gratis per tutti i clienti delle attività commerciali ospitate all’interno.