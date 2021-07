Esselunga in via Piave, vittoria dei residenti: 39 parcheggi diventano Blu Area

Genova. Buona notizia per i residenti di via Piave, nel quartiere di Albaro, dove circa sette mesi fa è stato inaugurato il primo supermercato Esselunga. Da oggi 39 stalli di sosta che funzionavano come Isola Azzurra – quindi parcheggi a rotazione, destinati soprattutto alle attività commerciali – diventano Blu Area, accessibili comunque a pagamento ma occupabili in maniera fissa dai residenti attraverso un abbonamento.

Ad annunciare la novità è l’assessore alla Mobilità Matteo Campora: “Era una delle richieste che erano state avanzate dai comitati – ha spiegato -. In questo modo ci sarà più parcheggio per i residenti. Il nuovo regime è già operativo a partire da stamattina”.

I parcheggi che cambiano tariffazione sono quelli nella parte terminale della via, alla confluenza di corso Italia, su entrambi i lati dello spartitraffico, mentre il resto della strada rimane Blu Area, quindi con sosta preferenziale per i residenti.

Il problema era stato sollevato negli scorsi mesi dai residenti della zona, esasperati non solo dall’aumento del traffico ma anche dall’impossibilità di trovare parcheggio nei giorni di maggiore afflusso all’Esselunga visto che, una volta terminati i 215 posti del garage riservato ai clienti, molti automobilisti ne cercano uno lungo la strada.

Ad aggravare la situazione, lo spazzamento meccanizzato che periodicamente obbliga a sgomberare i parcheggi per consentire il passaggio dei mezzi dell’Amiu, una combinazione di fattori che aveva dato luogo a una vera “strage di multe” a pochi giorni dall’apertura del supermercato.