Esodo estivo, a Genova code agli imbarchi dei traghetti

Genova. Code per gli imbarchi ai traghetti a Genova e disagi sia sulla viabilità ordinaria che in autostrada verso il porto. In A7 la Milano Genova, ci sono code in uscita a Genova Ovest: per gli automobilisti si consiglia l’uscita a Genova Aeroporto per chi viene da Ponente per raggiungere gli imbarchi.

Code sull’elicoidale e all’ingresso al porto. La polizia locale ha al momento due pattuglie per tenere liberi gli incroci e regolare il traffico.

Code per traffico intenso anche in A26 la Genova – Gravellona Toce tra Masone e il bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per automobilisti diretti alla riviera di Ponente