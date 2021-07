Erzelli, in arrivo 400 milioni dal Recovery Fund: c’è anche il super ospedale (pubblico) del Ponente

Genova. Non solo il trasferimento di ingegneria agli Erzelli, ma anche un il nuovo ospedale del Ponente e un nuovo Ircss unico in Italia: il presidente Giovanni Toti rilancia e chiede alla ministra per gli Affari regionali Mariastella Gelmini, in visita oggi a Genova, un pacchetto di finanziamenti da 400 milioni di euro nell’ambito del recovery fund, destinati a dare una spinta decisiva alla trasformazione del parco tecnologico. Progetto su cui c’è già un’intesa di massima col Governo.

“Quello che vorremmo da questo governo – ha detto Toti – è il coordinamento su uno sforzo cui teniamo particolarmente per la collina degli Erzelli, ovvero la creazione del primo Ircss carattere tecnologico che possa tenere insieme le eccellenze che si stanno già addensando in quell’area“. L’intenzione è quella di creare “per la prima volta un polo di ricerca trasversale rispetto alle tematiche sanitarie, un progetto ambizioso che raduni tutto ciò su cui Genova è all’avanguardia, simile allo Human Technopole” di Milano.

Già finanziato il primo lotto del trasferimento dell’ex facoltà di ingegneria, circa 85 milioni per i laboratori, per il secondo lotto servono altri 190 milioni al netto dei ribassi d’asta. Il super-finanziamento chiesto dalla Regione comprende anche un terzo dell’investimento necessario per il nuovo ospedale del Ponente (complessivamente 300 milioni) e altre singole voci legate alla ricerca tra cui il potenziamento delle centrali di calcolo di IIT, Leonardo e Liguria Digitale. “Molti di questi sono già previsti dal Pnrr su specifiche voci”, osserva Toti.

“Intendo sottoscrivere con ogni regione italiana a partire dalla Liguria un patto per la crescita e lo sviluppo legato al Pnrr – è la risposta della ministra Gelmini -. L’idea di un Ircss legato alla tecnologia credo sia un fatto positivo, un’innovazione assoluta, non abbiamo nessun Ircss con questa vocazione quindi sono lieta di supportare questa proposta e spero che possa essere il progetto bandiera di questa regione”.

L’ospedale degli Erzelli “sarà pubblico in ogni caso“, conferma Toti che mette definitivamente nel cassetto l’idea di una struttura privata dopo la gara andata deserta nel 2019. Il resto dei fondi dovrebbe arrivare da finanziamenti statali per l’edilizia sanitaria mentre i privati entrerebbero in fase di costruzione e gestirebbero in seguito le manuntenzioni. “Come accade col Felettino – ha aggiunto il governatore – il partenariato riguarderebbe la costruzione ma la gestione sarebbe pubblica. Si tratta di un metodo di finanziamento dell’opera”.