Edilizia, domani lo sciopero provinciale con manifestazione in Largo Pertini

Genova. Sciopero provinciale per l’intera giornata del comparto dell’edilizia a sostegno del rinnovo del contratto integrativo di lavoro. E’ questa la decisione assunta al termine dell’ultima assemblea che la settimana scorsa ha concluso la lunga tornata di incontri nei cantieri.

Per Mirko Trapasso, Andrea Tafaria e Federico Pezzoli, segretari generali Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil “Nonostante il comparto sia in netta ripresa, l’Ance non intende sottoscrivere il nuovo contratto integrativo di lavoro, attraverso il quale si regolamentano istituti importanti sia sulle retribuzioni sia sulla parte normativa, ma chiediamo anche un rilancio degli Enti Bilaterali per la formazione dei lavoratori: presto si apriranno tanti cantieri per le grandi opere ed è fondamentale lavorare per creare personale sempre più qualificato. In queste settimane abbiamo fatto decine di assemblee e incontrato centinaia di lavoratori che vogliono il rinnovo del contratto come è nel loro diritto”.

La richiesta di Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil all’Associazione dei costruttori è quella di sedersi attorno ad un tavolo per arrivare rapidamente alla conclusione della vertenza: la pazienza degli edili è finita e mercoledì scenderanno in sciopero. L’appuntamento è fissato per le ore 9 in Largo Pertini per poi raggiungere la sede Ance in Via Roma all’altezza della Prefettura di Genova.