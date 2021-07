Eccellenza, la Genova Calcio inaugura la nuova stagione con un focus sul proprio settore giovanile

Genova. Dopo una stagione di alto livello è iniziata la programmazione in vista della prossima annata anche in casa Genova Calcio. Le prime ufficialità non sono però arrivate in merito alla prima squadra, bensì alle proprie formazioni giovanili.

I biancorossi hanno così annunciato gli ingressi di Cristiano Monti e Guido Minetto nel proprio organigramma della Juniores e del settore giovanile. Due nomi di assoluto prestigio che vanno ad impreziosire uno staff già di assoluto rispetto, questo con numerose conferme che hanno fatto seguito a queste due ufficialità.

A monitorare la crescita dei ragazzi del settore giovanile della Genova Calcio ci saranno infatti anche Matteo Marini, Massimiliano Gioffredi e Alessandro Zangari (under 14), Michele Celano (under 15), Gianluca Piccarreta e Roberto Balboni (under 16), Andrea Medica (collaboratore tecnico dell’under 17) e Alessio Bonadio insieme a Bruno Faraci (under 18).

Inoltre Francesco Maisano sarà il coordinatore dell’area tecnica delle under 16, 15 e 14, mentre Beppe Maisano dirigerà le attività del settore giovanile dei biancorossi. Uno sguardo al futuro con una staff di grandissimo prestigio quindi; la Genova Calcio sembra essere pronta a dire la propria contro qualunque avversaria anche a livello giovanile.