Eccellenza, il Campomorone saluta Canciani, mentre per il settore giovanile ecco Rinaldi

Begato. Come si sa da ieri ha ormai preso il via la stagione calcistica 2021/2022, un’annata che si spera possa coincidere con un’auspicata e duratura ripartenza di tutti i campionati. Le società hanno così iniziato ad annunciare le prime ufficialità, con cambi di casacca e nell’organigramma dirigenziale che sono tornati ad animare la rovente estate in corso. Successivamente al Sestri Levante in zona Genova si sta dimostrando molto attivo il Campomorone, grande delusa del campionato di Eccellenza da poco terminato vogliosa di tornare a stupire già nell’immediato futuro.

Per costruire un avvenire radioso serve però poggiare su solide basi, ed è probabilmente in questa maniera che è possibile giustificare l’arrivo di Rodolfo “Rudy” Rinaldi come nuovo responsabile organizzativo del Settore Giovanile dei genovesi. Dopo 15 anni trascorsi da responsabile in due società all’ombra della Lanterna, di cui una pro, Rinaldi si farà passare il testimone da Marco Bravo, il quale nella nuova stagione si dedicherà alla Scuola Calcio. La società ha augurato ad entrambi un buon lavoro nella speranza di vivere una stagione ricca di soddisfazioni.

Un’altra questione a tenere banco è stato poi l’addio tra i pali di Canciani, in squadra dall’ormai lontano 2015. Di seguito il comunicato: “La Società augura le migliori fortune a Gabriele Canciani. A testimoniarlo c’è la sua foto appesa già da tempo in sala riunioni, insieme a tutti i giocatori simbolo della storia dell’U.S.D. Campomorone S.O.