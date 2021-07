Eccellenza, Fresia guiderà ancora il Rapallo Rivarolese, Paolo Giulietti preparerà i portieri

Stefano Fresia sarà l’allenatore del Rapallo Rivarolese anche nella stagione 2021/22. Il club bianconero sceglie la continuità e si affida al tecnico genovese, che rappresenta la sintesi perfetta del sodalizio sportivo tra Rapallo e Rivarolo, avendo allenato in entrambe le piazze per diverse stagioni, prima di approdare già nel 2019 nella neonata società.

“È un onore e un piacere proseguire il viaggio insieme”, commenta mister Fresia. “Con Abbatuccolo – prosegue – abbiamo un rapporto consolidato da anni. L’obiettivo? Fare qualcosa di buono sul campo in memoria del nostro presidente Maurizio Verrini. Questo è quello che più mi sta a cuore”. Al fianco di Fresia ci sarà Romano Camicioli, nella doppia veste di team manager e allenatore in seconda. Anche per Camicioli si tratta di una conferma.

Novità importanti, invece, per quanto riguarda l’allenatore dei portieri: sarà Paolo Giulietti, che torna a Rapallo dopo l’esperienza a Campomorone. “Un ritorno gradito e una bella opportunità” spiega Giulietti. “Arrivo nel Rapallo Rivarolese con ambizione e la speranza di toglierci delle soddisfazioni. Sarà un piacere collaborare con questa società e questo staff, in particolare con il mio amico di infanzia Stefano Fresia e il dg Abbatuccolo, col quale ho vinto un campionato a San Cipriano”.

Completano lo staff della prima squadra Luca Pastorino, fisioterapista, e Matteo Cacciapuoti, magazziniere.