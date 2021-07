Eccellenza, Campomorone: dopo l’addio di Canciani e Piacentini ecco un bis di conferme

Genova. Sarà una stagione all’insegna delle conferme quella appena iniziata, questo in attesa delle sfide valide per l’Eccellenza 2021/2022. In attesa di conoscere format e gironi le squadre si stanno infatti già attrezzando in vista dell’annata che verrà, il tutto con le genovesi molto attive sia per quanto riguarda il parco giocatori sia considerando gli organigramma societari e dei settori giovanili.

Ovviamente tra i club più frizzanti non sarebbe potuto mancare il Campomorone, società in cerca di riscatto dopo lo scorso deludente campionato. È così che, successivamente all’addio a Canciani e Piacentini, i biancoblù hanno ufficializzato altre due operazioni di mercato.

Nella tardo pomeriggio di lunedì è infatti stata annunciata la permanenza di Federico Fassone e Moreno Curabba, perni della futura squadra che sicuramente ambirà a ben figurare durante la prossima stagione. In attesa dei primi volti nuovi non perde tempo dunque il Campomorone, desideroso di non lasciarsi scappare i propri giocatori di maggio talento.