Eccellenza 21/22, il Rivasamba opta per la continuità con Cesaretti ancora alla guida della prima squadra

La società ASD RIVASAMBA HCA ha deciso di confermare per la prossima stagione 2021/2022 del campionato di Eccellenza mister David Cesaretti. Il Presidente Pastorino ed il direttore sportivi Ameri, dopo gli ottimi risultati della seppur breve e strana stagione, hanno riposto nella mani e nella mente del tecnico la massima fiducia per la costruzione della nuova squadra calafata. Nello staff della prima squadra entrano a far parte anche mister Marco Ambrosino e Alessandro Groppo, mentre restano confermatissimi mister Agostino Bregante ed il preparatore dei portieri Marco Motto.

Mentre oggi alle ore 18:00 verrà inaugurata la seconda edizione del City Summer Camp organizzato all’impianto Hc Andersen di Via Modena 1. I partecipanti dal 2006 ai 2016 saranno davvero numerosi e avranno la possibilità inizialmente di scendere in campo con le casacche calafate per poi passare a quelle indossate dalle nazionali di Euro2020.