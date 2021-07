Domenica al belvedere di monte Moro camminata e iniziative green con Amiu

Genova. Una giornata all’insegna dell’ambiente e della sensibilizzazione delle tematiche green sul belvedere del monte Moro. L’iniziativa, che si terrà domani dalle 10, è organizzata con il supporto dell’assessorato al Commercio e Sviluppo delle Vallate dalla Pro Loco di Apparizione con Amiu Genova e con il patrocinio dei dipartimenti Difist e Distav dell’Università di Genova. Saranno presenti gli assessori allo Sviluppo delle Vallate Paola Bordilli e all’Ambiente Matteo Campora.

Sul Belvedere, sarà a disposizione un punto mobile green Amiu Genova per informazioni e suggerimenti sulla raccolta differenziata e sostenibilità ambientale, una postazione Avis e punti ristoro.

Alle 10.30 partirà una camminata, adatta a tutti, di circa 3 chilometri per la sensibilizzazione ai temi ambientali sulla montagna di Fascia, un antico percorso da Apparizione fino a Portofino. Ricercatori del Distav saranno a disposizione per illustrare tematiche ambientali e la storia del percorso. Saranno presenti anche esploratori e speleologi per un focus sulle risorse idriche, personale dell’Enpa per approfondimenti sulle biodiversità e istruttori del Cai.

Nell’ultima tappa del percorso sarà illustrata la storia delle opere fortificate costruite nel tempo sulle pendici del monte omonimo e saranno presentati alcuni progetti attuali e futuri per la valorizzazione del territorio a cura di progetto Monte Moro.