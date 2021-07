Disagi all’open day per il vaccino, Toti: “Non presentatevi prima dell’orario di apertura”

Genova. “Gli open day Pfizer in Liguria hanno riscosso un grande successo. Sono stati somministrati, solo oggi, oltre 2.800 vaccini tra Pfizer e Moderna, senza prenotazione“. È il bilancio del presidente Giovanni Toti nella giornata in cui la novità è partita anche a Genova, dove si sono registrati momenti di tensione e disagi visto il grande afflusso di persone in coda già dalle prime ore del mattino, col risultato che coloro che sono arrivati in pomeriggio sono stati rimandati indietro.

“In particolare, all’hub della Fiera della Mare di Genova alle 18.30, e vaccinazioni ancora in corso, erano state effettuate 1.300 dosi, attivando anche 7 linee della Casa della Salute a supporto delle somministrazioni – spiega ancora Toti -. Questa mattina, visto che molte persone si erano iniziate a presentare prima dell’orario di apertura, abbiamo chiesto anche un ulteriore supporto della protezione civile per la gestione dei flussi”.

“L’appello a tutti coloro che vorranno accedere alla Fiera domani, dalle 8 alle 13, è a non presentarsi prima dell’orario ed evitare così il formarsi di code – sottolinea il governatore -. Ovviamente gli open day sono stati pensati per rivolgersi agli indecisi che non avessero ancora effettuato una prenotazione, oppure a persone che l’avessero fissata molto in avanti nel tempo, per poter anticipare anche la seconda dose, che sarà a 21 giorni”.

Negli altri hub i vaccini somministrati sono:

• in Asl1: 189 al Palasalute di Imperia e 246 all’hub vaccinale di Taggia;

• in Asl4: 307 all’hub militare di Chiavari (che prolunga attività fino alle 22)

• in Asl5: 420 all’hub ex Fitram alla Spezia e 405 all’hub di Sarzana presso l’ospedale San Bartolomeo

L’hub del Palacrociere di Savona ha concluso nella serata di ieri i 4 giorni di open day con 1581 dosi somministrate in 4 giorni.

L’iniziativa degli open day prime dosi senza prenotazione per vaccini Pfizer e Moderna si ripeterà domani, domenica 4 luglio:

• in Asl1 (Palasalute di Imperia e Hub vaccinale di Taggia dalle 8 alle 18);

• in Asl3 (Hub della Fiera del Mare dalle 8 alle 13);

• in Asl4 (Hub militare di Chiavari dalle 8 alle 18);

• in Asl5 (Hub ex Fitram alla Spezia e Hub di Sarzana presso l’ospedale San Bartolomeo dalle 8 alle 18).

“I numeri del Covid continuano a segnare un miglioramento nella nostra regione – prosegue Toti- E il merito è soprattutto della campagna vaccinale, che deve continuare per raggiungere l’immunità di gregge e lasciarci definitivamente alle spalle la pandemia. Oggi in Liguria l’incidenza è ulteriormente scesa, raggiungendo i 4 casi per 100mila abitanti a settimana. La provincia di Imperia è a quota 2, quella della Spezia e la Città metropolitana di Genova a 4, quella di Savona a 3. Stazionaria la situazione negli ospedali, con 20 persone ricoverate e 6 in terapia intensiva, numeri impensabili anche solo due mesi fa, quando i ricoverati erano 540, di cui 60 in terapia intensiva”.