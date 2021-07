Disabilità, Santa Margherita Ligure si conferma “bandiera lilla” per il settimo anno di fila

Santa Margherita Ligure. Santa Margherita Ligure si conferma – come avviene ininterrottamente dal 2014 – Bandiera Lilla. Il vessillo, simbolo della qualità dei servizi turistici rivolti e offerti a persone diversamente abili, è stato consegnato questa mattina sulla spiaggia “Mare per Tutti”, in via Andrea Doria, sul lungomare di Ghiaia, dal presidente di Bandiera Lilla, Roberto Bazzano.

Alla cerimonia sono intervenuti anche il vicesindaco di Santa Margherita Ligure Emanuele Cozzio, l’assessora comunale alle Associazioni Beatrice Tassara e il presidente dell’associazione Paratetraplegici Onlus Liguria Antonio Cucco.

“Il percorso iniziato sin dal 2014 – sottolineano Cozzio e Tassara – di cui siamo grati e allo stesso tempo orgogliosi, non è certamente completato; siamo anzi consapevoli di come questo ennesimo conferimento sia soltanto una tappa da cui ripartire, con maggiore determinazione, per avere una Santa Margherita Ligure che si dimostri ancora più accogliente e inclusiva”.

“Da parte nostra, e a nome di tutta l’amministrazione comunale di Santa Margherita Ligure, un sincero ringraziamento a Roberto Bazzano, Presidente di Bandiera Lilla, che anche quest’anno ci ha ritenuti meritevoli di questo riconoscimento, e al presidente dell’Associazione Paratetraplegici Onlus Liguria, Antonio Cucco, per l’impegno profuso quotidianamente nelle sue attività e per la costante attenzione con cui, puntualmente, segnala gli interventi che si rendono necessari sul territorio per venire incontro alle esigenze delle persone diversamente abili”. concludono.