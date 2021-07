Genova. Mancava solo l’ufficialità e, come promesso nei giorni scorsi da Massimo Ferrero, l’annuncio è arrivato il 4 luglio. Roberto D’Aversa è il nuovo allenatore della Sampdoria.

Per l’ex allenatore del Parma un contratto biennale fino al 30 giugno 2023.

Con D’Aversa è stata annunciata anche la nuova composizione dello staff tecnico: Andrea Tarozzi (allenatore in seconda); Simone Greco (collaboratore tecnico); Angelo Palombo (collaboratore tecnico); Marco Piccioni (collaboratore tecnico); Massimo Catalano (preparatore atletico); Danilo Massi (preparatore atletico); Luca Morellini (preparatore atletico); Fabrizio Lorieri (preparatore dei portieri); Daniele Battara (collaboratore preparatore dei portieri); Sergio Spalla (video analyst).

D’Aversa, 45 anni, si è ritirato da calciatore nel 2013 e ha iniziato la carriera di allenatore proprio nella squadra dove ha concluso la sua attività agonistica: la Virtus Lanciano, che ha guidato sino al 2016. Poi il passaggio al Parma sino al 2020 ottenendo due promozioni in B e in A. Dopo essere stato sostituito da Fabio Liverani, viene richiamato con la squadra in piena zona retrocessione, senza riuscire a salvarla.

Il suo modulo preferito è il 4-3-3.

Il nuovo mister blucerchiato sarà presentato ufficialmente martedì mattina.