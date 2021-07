Genova. “Qui oggi noi stiamo facendo la rivoluzione!”, lo urla al megafono uno dei capipopolo della protesta no green pass e no vax ancora una volta in piazza a Genova in questo sabato 31 luglio.

Ancora una volta una folla eterogenea e organizzata attraverso la rete e il passaparola si è data appuntamento a De Ferrari per urlare tutta la rabbia nei confronti del governo e di chi vuole imporre una “dittatura sanitaria”. E ancora una volta il presidio si trasforma in un corteo non autorizzato per le vie del centro.

Sono tante le persone che, prima di mettersi in cammino, salgono sulle scale di palazzo Ducale e si esprimono di fronte ad applausi e striscioni di ogni genere. Gli slogan sono contro Mattarella, Draghi, Speranza e le lobby farmaceutiche ma anche contro le multinazionali e le “poche famiglie che governano il mondo e che stanno lavorando per assoggettarci a un nuovo mondo”.

Gran parte dei presenti è senza mascherina – “Non serve a niente perché la pandemia non esiste”, dice qualcuno al megafono – ma c’è anche chi invita i presenti a essere comprensivi nei confronti di chi la indossa o di chi si è vaccinato: “Poverini, sono stati ingannati e sono stati obbligati”.

Manifestazione no green pass e no vax di nuovo in piazza a Genova

“Non si toccano i bambini”, “Sì alle cure domiciliari”, “Il vaccino fa ammalare le persone sane”, “Ci vogliono mostri, ci usano come cavie” e ancora “Ci stanno togliendo la libertà rendendo il green pass obbligatorio per ogni cosa”, “Sono nazisti”, “In parlamento non lo fanno il green pass…” e così via senza tralasciare cartelli dedicati al dottor De Donno e citazioni di stralci della Costituzione.

Poi tutto il fronte “comunicazione”. Secondo la piazza della protesta è in atto “una forte censura” e quindi gli organizzatori hanno invitato i presenti a “cambiare i numeri di telefono e a ritrovarsi su social come Telegram o Vpk” per evitare di essere rintracciati e “silenziati”. Anche questa volta contestazioni ai giornalisti presenti a documentare il corteo, accusati di essere venduti al potere.

Nel frattempo, a proposito di social, sono già in programma altre manifestazioni come quella di oggi e quelle – meno affollate – dei giorni scorsi. Il 2 agosto già fissato un presidio alle 17.30, sempre in piazza De Ferrari, per dire no ai vaccini agli adolescenti e all’eventuale obbligatorietà del green pass nelle scuole.

Venerdì 6 agosto al porto antico, alle 21.30, una fiaccolata voluta dagli operatori sanitari di Genova del Collettivo Salute Consapevole in collaborazione con il sindacato CUB sanità di Genova, “per ricordare il dottor Giuseppe De Donno recentemente scomparso e per promuovere una Sanità Etica e indipendente da logiche di economia e potere”.

Non solo. Da piazza De Ferrari la “promessa”: “Saremo qui ogni sabato” e chi ha proposto di “bloccare la città al lunedì mattina come i metalmeccanici” ha ricevuto gli applausi.