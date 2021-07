Dal solco al sole, premiati i vincitori per il miglior videoclip sull’economia circolare

Genova. Si è tenuto oggi, nella prestigiosa cornice della sede dell’Istituto Bernardo Marsano – Via alla Scuola di Agricoltura 9 – Genova Sant’Ilario, l’evento conclusivo del Progetto “Dal Solco al Sole: economia circolare per un consumo eco sostenibile”.

Il progetto, totalmente dedicato alle tematiche ambientali e del consumo sostenibile, è stato realizzato con il Programma Generale d’Intervento “Informaconsumatori Liguria”, approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico, in capo all’Istituto Ligure per il Consumo ed in collaborazione con Aliseo e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria.

Con l’occasione è avvenuta, inoltre, sotto la supervisione dell’Assessore ai Trasporti Matteo Campora e i ringraziamenti pervenuti in video dell’Assessore all’Istruzione Ilaria Cavo e l’Assessore alla Tutela dei Consumatori Simona Ferro, la premiazione delle sei scuole liguri secondarie di I e II grado vincitrici per la realizzazione di un videoclip coerente con le tematiche del Progetto promosso nell’ambito del Salone Orientamenti 2020.

I vincitori del progetto per le scuole secondarie di primo grado sono stati:

Al primo posto le Classi Prime dell’Istituto Comprensivo Pietra Ligure C.Sbarbaro di Borgio Verezzi (SV);

al secondo posto le Classi Prime e le Classi Seconde dell’Istituto Comprensivo Pietra Ligure N. Martini di Pietra Ligure (SV);

al terzo posto la Classe III D dell’Istituto Comprensivo Casella, di Casella (GE).

Mentre per le scuole secondarie di secondo grado sono stati:

al primo posto Sofia Nocco, dell’ IIS Carlo Rosselli di Genova (GE)

al secondo posto gli studenti Alexandra Hangiuc, Damiano Rostirolla e Alessia Sanna del Liceo Statale S. Pertini Genova (GE)

al terzo posto Lisa Belloni dell’ ISS Cardarelli di La Spezia (SP).

Durante la cerimonia sono stati visionati i video dei vincitori.

Una menzione speciale va agli studenti della Classe IV B SIA-lIS Einaudi-Casaregis-Galilei Einaudi per il loro progetto “Dalla Zucca alla Zurta” nell’ottica della valorizzazione dei prodotti del territorio ligure e per il talento imprenditoriale degli studenti.