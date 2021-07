Da settembre trasporto urbano gratuito per matricole universitarie e under 10, Lodi (Pd): “Dopo tanto tempo, ascoltata anche la minoranza”

Genova. “Dopo quattro anni, finalmente un passo in avanti importante sul Trasporto Pubblico Locale rivolto agli studenti”. Lo ha dichiarato la consigliera comunale del PD Cristina Lodi commentando l’annuncio del sindaco di Genova Marco Bucci in merito al trasporto pubblico gratuito da settembre per le matricole universitarie (ovvero gli studenti del primo anno) e per gli under 10, rimuovendo l’anacronistico limite di un metro e 15.

“Come ho chiesto più volte in Consiglio Comunale nel corso di questi anni, rappresentando istanze votate ma mai applicate che trattavano il tema delle tariffe e delle agevolazioni – dice Lodi – la vocazione universitaria di Genova va rilanciata e coltivata. Mi auguro, e ne sono certa, che le misure per gli studenti universitari valgano anche per quelli non residenti a Genova, ma che hanno scelto Genova come città dove crescere e sviluppare le proprie competenze, come accade in tutte le città universitarie all’avanguardia, magari fermandosi a vivere e trovando lavoro nella nostra città. Spero inoltre che questa gratuità sia estesa a tutti gli studenti universitari e non solo a quelli del primo anno”.

“Sarebbe anche bello che la maggioranza -conclude Lodi- quando fa annunci di questo tipo, si ricordasse che molto è stato proposto in Aula e fatto votare dalla minoranza stessa: questo sarebbe un segno di vera democrazia partecipata, quella che il sindaco Bucci dice di chiederci ma che non riconosce mai”.