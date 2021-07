Crollo del Morandi, M5s in pressing su Bucci: “Il comune si vuole costituire parte civile nel processo oppure no?”

Genova. “Da tre settimane chiediamo che venga calendarizzata la nostra mozione che impegnerebbe il Comune di Genova a costituirsi parte civile nel processo sul crollo di Ponte Morandi. Un atto dovuto, normale, penserete voi. E invece no! Da alcune settimane si trovano tutte le scuse possibili perché non venga discussa in Aula”.

Così i consiglieri pentastellati del Gruppo M5S Genova, che da tempo sono in pressing sul primo cittadino per avere un risposta definitiva su una questione politico-amministrativa molto sentita da parte di tutti i cittadini genovesi.

“Bucci vuole compiere questo atto dovuto alla nostra città o no? Il Presidente del Consiglio comunale è libero di decidere cosa calendarizzare oppure subisce pressioni per calendarizzare solo quello che piace a qualcuno? Una forza di minoranza come la nostra, per discutere un proprio documento in Aula, deve sottostare al permesso dalla maggioranza? È questa la democrazia?”, concludono.