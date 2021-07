Crociere, salpata da Genova la Mein Schiff 4 di Tui Cruises: prima compagnia internazionale a ripartire nel Mediterraneo

Genova. Salpata, da Stazioni Marittime Genova la “Mein Schiff 4” della Tui Cruises, brand nato dalla l’accordo tra la compagnia di navigazione Royal Caribbean Cruises e il tour operator TUI, che ha scelto Genova come home port anche la vicinanza dell’aeroporto alla città che permetterà a 6 voli charter alla settimana di usufruire del Cristoforo Colombo per raggiungere il porto ligure.

La Mein Schiff 4 ha una stazza di 99,526 tonnellate, una lunghezza di 293,2 metri e una capienza massima di 2500 passeggeri (la nave viaggerà a capienza ridotta per garantire il distanziamento sociale a bordo, circa mille).

L’unità della Tui Cruises scalerà il porto di Genova ogni giovedì, da oggi al 7 ottobre, per un totale di 14 toccate effettuando una crociera nel Mediterraneo della durata complessiva di 14 giorni. Dopo le prime due compagnie leader nel Mediterraneo, Costa e Msc,Tui Cruises è la prima realtà crocieristica internazionale a riprendere le attività dal nostro paese.

“Siamo orgogliosi di poter mettere a disposizione del settore un terminal altamente specializzato che garantisce alti standard di sicurezza anche sanitaria in un momento ancora molto delicato a causa dell’emergenza in atto”, sottolinea Edoardo Monzani, amministratore delegato di Stazioni Marittime Genova. “Da oggi fino al 7 ottobre il “Colombo” vedrà numerosi voli charter dedicati ai passeggeri TUI in arrivo da Berlino, Francoforte, Monaco, Amburgo, Hannover e Düsseldorf.” commenta Paolo Odone, Presidente dell’Aeroporto di Genova”